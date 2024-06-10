Сравнение с RDR 2, высокая сложность и много багов — эмоции от геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2

Журналист издания GameSpot поиграл в S.T.A.L.K.E.R. 2 на выставке Summer Game Fest 2024 и поделился своими впечатлениями, раскрыв ряд деталей о геймплее новинки.

Обозреватель Джек Керрер признался, что смог поиграть всего 30-40 минут и этого не хватило, чтобы полностью понять игру — он описывает её как очень большую, с множеством систем и механик.

Первое сравнение, которое пришло мне на ум во время игры — это Red Dead Redemption 2. Здесь так много анимаций, все они хорошо продуманы и есть приземлённая атмосфера.

Автор превью отметил, что система прицеливания и некоторые другие детали стали работать лучше по сравнению с оригиналом. При этом S.T.A.L.K.E.R. 2 — очень сложная игра, что придётся по душе фанатам серии, но не сможет привлечь широкую аудиторию.

Я умер много раз. Я дважды умер от кровососа, умер от гранаты, умер просто от какого-то случайного выстрела. Ты постоянно погибаешь, враги очень хорошо целятся в голову. Один раз я умер, просто приблизившись к чему-то на земле, потом у меня заклинило пистолет прямо во время перестрелки.

Керрер также признался, что техническое состояние игры далеко от оптимального, но выразил уверенность, что разработчики смогут исправить критические баги до релиза.

В игре довольно много багов. Это тестовая версия, и у них ещё есть время для полировки. Я столкнулся с парой небольших ошибок и действительно сломал игру. После каждой перезагрузки мой персонаж двигался очень медленно.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GameSpot.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 5 сентября на ПК и Xbox Series.