В продаже появились билеты на чемпионат по Dota 2 в Эр-Рияде — цена на все дни 3420 рублей

В продажу поступили билеты на международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн, который пройдёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 по 21 июля.

Цена за посещение одного дня ивента по Доте составляет 20 саудовских реалов (примерно 475 рублей). Дороже стоит лишь финальный игровой день, за который нужно будет заплатить более 570 рублей. Стоимость билета на все дни соревнования равна 144 саудовским реалам (примерно 3420 рублей). Купить билеты можно по ссылке.

Главный турнир сезона ESL Pro Tour по Dota 2 под названием Riyadh Masters 2024 пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup. Проведение чемпионата по «Доте» запланировано на период с 4 по 21 июля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В рамках Riyadh Masters 2024 за призовой фонд в размере $ 5 млн сразятся 20 команд со всего мира. Россию на турнире будут представлять такие составы, как BetBoom Team, Team Spirit и Virtus.pro.