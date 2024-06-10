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Первый трейлер фильма «Огниво» по сказке Андерсена — премьера состоится 24 октября

Первый трейлер фильма «Огниво» по сказке Андерсена — премьера состоится 24 октября
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Компания Central Partnership представила дебютный тизер-трейлер фэнтезийного фильма «Огниво».

Новую адаптацию сказки Ганса Христиана Андерсена начнут показывать в российских кинотеатрах с 24 октября 2024 года. Над фильмом работают режиссёр Александр Войтинский и сценарист Александр Архипов, которые недавно экранизировали «По щучьему велению».

Главные роли в «Огниве» исполнили Роман Евдокимов («Фишер», «Мажор в Сочи») и 12-летняя Антонина Бойко («Счастье не за горами», «Красный 5»). Также в фильме сыграют Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник и Юрий Кузнецов.

По сюжету сказки солдат, возвращающийся домой, находит утерянное огниво и освобождает запертую в нём маленькую девочку — чтобы расколдовать её окончательно, герою придётся сразиться с могучим колдуном.

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