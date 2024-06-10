В Starfield добавили русский язык — перевод через Creation Club доступен и на Xbox

Для космической экшен-RPG Starfield вышла неофициальная русская локализация, которая позволяет перевести игру как на ПК, так и на консолях.

Перевод на русский доступен благодаря поддержке модов Creation Club, которая была добавлена в Starfield вчера, 9 июня. Теперь для игры на родном языке достаточно установить модификацию с официального сайта Bethesda.

Фото: AnnaSegnet

Отмечается, что мод ещё находится в разработке — перевод может содержать ошибки и неточности. Также пока не переведён новый контент, который был добавлен вместе с Creation Club.

Фото: AnnaSegnet

Напомним, в рамках презентации Xbox Game Showcase создатели Starfield анонсировали обновление, которое добавило в игру серию квестов фракции Trackers Alliance, новое оружие и возможность крафтить патроны.