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В онлайне выходит российский триллер «Я иду играть» — у него ряд наград в США и Австралии

В онлайне выходит российский триллер «Я иду играть» — у него ряд наград в США и Австралии
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Российский скринлайф-триллер «Я иду играть» скоро станет доступен зрителям в Сети — лента появится в библиотеке онлайн-кинотеатра KION уже 25 июня.

Картина Анны Зайцевой приобрела широкую популярность за границей: в марте «Я иду искать» получила награду за режиссуру на фестивале в Австралии, а двумя неделями позже увезла сразу четыре приза с американского Indie Film Festival.

По сюжету картины в провинциальном городе происходит серия загадочных смертей подростков. Школьница Дана пытается узнать причину гибели сестры и вступает в таинственную группу, где подросткам предлагают выполнять различные задания.

Главные роли в «Я иду играть» исполнили Анна Потебня, Тимофей Елецкий, Диана Шульмина, Екатерина Стулова и Ольга Пипченко.

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