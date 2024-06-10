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Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 выйдут на смартфоне iPhone 15 Pro и технике Apple

Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 выйдут на смартфоне iPhone 15 Pro и технике Apple
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Студия Capcom сообщила о намерении выпустить ещё две игры культовой серии Resident Evil на iPhone 15 Pro и другие устройства Apple.

Так, уже 2 июля на смартфоне станет доступна Resident Evil 7: Biohazard. Хоррор также можно будет запустить на любых iPad и Mac с чипом M1 (не старше 2020 года выпуска).

Фото: Capcom

Кроме того, на устройствах Apple выйдет ремейк Resident Evil 2, который сейчас находится в разработке — у игры ещё нет даже основной даты выхода.

Ранее на iPhone 15 Pro представили мобильные версии ремейка Resident Evil 4, а также Assassin's Creed Mirage и Death Stranding. Позже Apple сообщала о планах сделать новый смартфон «лучшей игровой консолью», на которой можно будет играть в самые современные релизы.

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