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Илья m0NESY Осипов пропустит турнир BLAST Premier Spring Final 2024 по Counter-Strike 2

Илья m0NESY Осипов пропустит турнир BLAST Premier Spring Final 2024 по Counter-Strike 2
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Снайпер G2 Esports Илья m0NESY Осипов не сможет выступить на чемпионате BLAST Premier Spring Final 2024 по Counter-Strike 2 в Лондоне, Великобритания.

Причиной пропуска турнира для российского киберспортсмена стали визовые проблемы, слухи о которых появились в Сети ранее. В рамках турнира по CS2 Илью Осипова на позиции игрока заменит тренер состава Виктор TaZ Войтас.

Состав G2 Esports на BLAST Premier Spring Final 2024 по CS2:

  • Никола NiKo Ковач;
  • Неманья huNter- Ковач;
  • Расмус HooXi Нилсен;
  • Неманья nexa Исакович;
  • Виктор TaZ Войтас (замена).

Топ-турнир BLAST Premier Spring Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 12 по 16 июня в Лондоне, Великобритания. В рамках соревнованиях восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на чемпионате BLAST Premier: World Final 2024.

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