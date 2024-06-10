Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix снимет сериал по «Тайне семи циферблатов» Агаты Кристи — с Фриманом и Бонем Картер

Netflix снимет сериал по «Тайне семи циферблатов» Агаты Кристи — с Фриманом и Бонем Картер
Аудио-версия:
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix планирует экранизировать известный детективный роман Агаты Кристи «Тайна семи циферблатов» в формате сериала.

По информации Variety, главные роли в проекте получили Миа Маккенна-Брюс («Академия вампиров»), Хелена Бонем Картер (Беллатриса из «Гарри Поттера», «Бойцовский клуб») и Мартин Фримен (Джон Ватсон в сериале «Шерлок», Бильбо Бэггинс в «Хоббите»).

Шоураннером сериала назначен Крис Чибнелл, известный по работе над эпизодами «Доктора Кто» и «Великого ограбления поезда». Другие подробности, в том числе дата релиза шоу, пока неизвестны.

События произведения Агаты Кристи происходят в 1925 году: роскошная вечеринка в загородном доме заканчивается трагедией, и главной героине предстоит раскрыть все тайны особняка, заодно изменив собственную жизнь.

Материалы по теме
Гай Ричи снимет сериал про молодого Шерлока Холмса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android