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Netflix снимет сериал по «Тайне семи циферблатов» Агаты Кристи — с Фриманом и Бонем Картер

Стриминговый сервис Netflix планирует экранизировать известный детективный роман Агаты Кристи «Тайна семи циферблатов» в формате сериала.

По информации Variety, главные роли в проекте получили Миа Маккенна-Брюс («Академия вампиров»), Хелена Бонем Картер (Беллатриса из «Гарри Поттера», «Бойцовский клуб») и Мартин Фримен (Джон Ватсон в сериале «Шерлок», Бильбо Бэггинс в «Хоббите»).

Шоураннером сериала назначен Крис Чибнелл, известный по работе над эпизодами «Доктора Кто» и «Великого ограбления поезда». Другие подробности, в том числе дата релиза шоу, пока неизвестны.

События произведения Агаты Кристи происходят в 1925 году: роскошная вечеринка в загородном доме заканчивается трагедией, и главной героине предстоит раскрыть все тайны особняка, заодно изменив собственную жизнь.