Apple показала первые кадры из новых сезонов «Разделения», «Убежища» и других проектов

Компания Apple опубликовала ролик с грядущими новинками онлайн-кинотеатра Apple TV+. В небольшом трейлере авторы показали первые кадры из вторых сезонов «Разделения» и «Убежища», а также многих других фильмов и сериалов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Несмотря на впечатляющий ролик, Apple не поделилась датами выхода своих самых высокооценённых проектов. Ожидается, что в этом году выйдет второй сезон «Разделения» от Бена Стиллера и «Терапии» с Харрисоном Фордом от создателя «Теда Лассо». А вот «Убежище» может задержаться до начала 2025 года, чтобы не конкурировать с другими сериалами в библиотеке сервиса.

Сейчас на Apple TV+ идёт другая научно-фантастическая новинка — сериал «Тёмная материя». Финал первого сезона состоится 26 июня.