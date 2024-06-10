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Эмилия Кларк боялась, что её уберут из «Игры престолов» после травмы и операции на мозг

Эмилия Кларк боялась, что её уберут из «Игры престолов» после травмы и операции на мозг
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Актриса Эмилия Кларк рассказала о сложностях возвращения к роли Дейнерис Таргариен в «Игре престолов» после перенесённой аневризмы головного мозга.

Между съёмками первого и второго сезонов Кларк понадобилась операция, после чего она стала бояться, что её исключат из актёрского состава шоу.

Когда у вас черепно-мозговая травма, она меняет ваше самоощущение, и вся неуверенность, которую вы испытываете на рабочем месте, за одну ночь увеличивается в четыре раза. Первым моим страхом было: «О боже, меня уволят? Меня уволят, потому что они подумают, что я неспособна нормально работать?»

Ещё одним страхом Кларк было то, что с ней что-то случится на съёмочной площадке. Девушка рассказала, что в определённый момент думала: «Ну, если я умру, то лучше мне умереть в прямом эфире».

Позже Эмилия основала благотворительную организацию SameYou, чтобы помочь другим жертвам черепно-мозговых травм восстановиться и сохранить своё психическое здоровье.

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