Игровой режим, «отложка» в IMessage и новые «Фото» — все детали новой iOS 18

Компания Apple представила подробности новой версии операционной системы iOS 18 для IPhone.

Среди главных нововведений стоит выделить долгожданную свободную сетку для расположения приложений и иконки для тёмного режима. Кроме того, теперь на iPhone можно будет настроить Пункт управления и менять иконки на экране блокировки, чтобы запускать нужные функции одним тапом.

Фото: Apple

Также на iOS теперь появится «Игровой режим» — он снизит нагрузку на фоновые приложения, чтобы улучшить производительность устройства в современных играх.

Обновления также получили приложения «Фото» и iMessage. Для раздела со снимками разработали новый дизайн, а в iMessage теперь можно будет откладывать отправку сообщений на потом и форматировать текст.