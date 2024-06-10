Калькулятор наконец появится на iPad — и будет очень мощным

На презентации WWDC 2024 компания Apple представила долгожданный апдейт для iPad — на планшетах компании наконец появится полноценный калькулятор. Приложение с математическими расчётами будет доступно в новой версии iPad OS.

Калькулятор для iPad уже давно стал издёвкой в сторону Apple — компания долгое время игнорировала одно из базовых приложений для смартфонов в своих планшетах. Судя по всему, в корпорации хотели сделать из программы нечто большее: в приложении можно будет писать примеры своими руками, после чего калькулятор сделает все расчёты автоматически.

Фото: Apple

Пользователи также смогут рисовать графики с помощью формул — калькулятор будет помогать и с этой задачей.

Фото: Apple

Все главные нововведения для iPad OS в Apple показали в отдельной картинке. Среди них кастомизация центра управления, возможность делиться экраном, игровой режим с повышенной производительностью и многое другое.