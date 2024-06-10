Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Калькулятор наконец появится на iPad — и будет очень мощным

Калькулятор наконец появится на iPad — и будет очень мощным
Аудио-версия:
Комментарии

На презентации WWDC 2024 компания Apple представила долгожданный апдейт для iPad — на планшетах компании наконец появится полноценный калькулятор. Приложение с математическими расчётами будет доступно в новой версии iPad OS.

Калькулятор для iPad уже давно стал издёвкой в сторону Apple — компания долгое время игнорировала одно из базовых приложений для смартфонов в своих планшетах. Судя по всему, в корпорации хотели сделать из программы нечто большее: в приложении можно будет писать примеры своими руками, после чего калькулятор сделает все расчёты автоматически.

Фото: Apple

Пользователи также смогут рисовать графики с помощью формул — калькулятор будет помогать и с этой задачей.

Фото: Apple

Все главные нововведения для iPad OS в Apple показали в отдельной картинке. Среди них кастомизация центра управления, возможность делиться экраном, игровой режим с повышенной производительностью и многое другое.

Все функции новой iPadOS

Все функции новой iPadOS

Фото: Apple

Материалы по теме
Игровой режим, «отложка» в IMessage и новые «Фото» — все детали новой iOS 18
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android