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Apple представила функции ИИ в своих гаджетах с улучшенной Siri и картинками по запросу

Apple представила функции ИИ в своих гаджетах с улучшенной Siri и картинками по запросу
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На презентации WWDC 2024 компания Apple представила Apple Intelligence — технологию искусственного интеллекта, которая появится на устройствах техногиганта. Главной особенностью ИИ корпорации станет персональное отношение к пользователю и будет работать на всех операционных системах Apple.

Встроенная в гаджеты компании нейросеть сможет редактировать текст, сокращая его по требованию владельца, создавать полноценные картинки по текстовому запросу и определять приоритет уведомлений.

ИИ-функции в iOS 18

ИИ-функции в iOS 18

Фото: Apple

Большие изменения коснутся и голосового помощника Siri. Программа научится отвечать на более комплексные вопросы куда быстрее, чем раньше, выводя ответы прямо на экран гаджета. Запросы к помощнику можно будет делать с помощью текста и проводить в том числе операции в различных приложениях.

Голос Siri также переработают и сделают её голос мягче — она сможет понимать запросы пользователей на разных языках и не будет вторгаться в их личную жизнь благодаря новому режиму приватности. На презентации Apple продемонстрировала, как голосовой помощник включил верный подкаст по запросу «Включи подкаст, который мне скидывала жена на прошлой неделе».

В Apple отмечают, что новые ИИ-функции станут важнейшим нововведением в гаджетах Apple за многие годы. В дальнейшем компания продолжит добавлять новые возможности в свои гаджеты и улучшать Siri.

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