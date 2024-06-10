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Ubisoft показала 11 минут драйвового геймплея Star Wars: Outlaws по «Звёздным войнам»

Ubisoft показала 11 минут драйвового геймплея Star Wars: Outlaws по «Звёздным войнам»
Аудио-версия:
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На презентации Forward компания Ubisoft представила сразу 11 минут геймплея Star Wars: Outlaws — новой приключенческой игры по вселенной «Звёздных войн». В большом ролике можно оценить боевую систему, кат-сцены, сражения в космосе и другие механики проекта. Выход игры состоится 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и попытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной. Разработчики описывают игру как космическое приключение от третьего лица с элементами стелс-экшена.

За разработку Outlaws отвечает студия Massive — авторы сетевого шутера The Division и недавней Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару».

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