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Ремейк «Принца Персии: Пески времени» выйдет в 2026 году — первый тизер

Ремейк «Принца Персии: Пески времени» выйдет в 2026 году — первый тизер
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На презентации Forward компания Ubisoft представила первый тизер ремейка Prince of Persia The Sands of Time. Культовую игру начали разрабатывать заново несколько лет назад, а в новом ролике авторы анонсировали дату выхода — 2026 год. В самом видео не показали ничего, кроме аутентичной атмосферы оригинальной игры.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Изначально ремейк должен был выйти в январе 2021 года, однако после неубедительного анонса релиз отложили сначала до марта, а затем на неопределённый срок. Больше всего игроки недоумевали из-за графики — она выглядела так, будто бы проектом занимаются неопытные студенты.

После этого за проект взялись разработчики из головной студии в Монреале, решив полностью отказаться от прошлых ассетов и начав разработку с самого начала.

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