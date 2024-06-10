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Анонсирована стратегия Anno 117: Pax Romana про Римскую империю

Анонсирована стратегия Anno 117: Pax Romana про Римскую империю
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На презентации Forward компания Ubisoft представила стратегию Anno 117: Pax Romana — новую часть серии Anno. Релиз игры состоится в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

События Anno 117: Pax Romana развернутся в 117 году во времена Римской империи. Игроки возьмут на себя роль правителя одного из римских городов — им нужно будет развить поселение с самых низов до состояния одного из важнейших и крупнейших мегаполисов государства.

Судя по описанию от Ubisoft, на ПК игра на старте не выйдет в Steam — только Epic Games Store и Ubisoft Store. После этого проект наверняка доберётся и до магазина Valve, когда для игры выйдут первые дополнения.

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