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Ubisoft показала 13 минут геймплея Assassin's Creed Shadows с боями и стелсом

Компания Ubisoft представила большое геймплейное видео, посвящённое Assassin's Creed Shadows. В 13-минутном ролике можно оценить кат-сцены с чернокожим самураем Ясукэ, стелс-сегменты за куноити Наоэ и красоты феодальной Японии.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя Наоэ и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам.

Одна из главных особенностей Shadows — новый движок Anvil Pipeline, вместе с которым игра сможет похвастаться новой системой паркура, продвинутой системой анимации и поддержкой трассировки лучей. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.