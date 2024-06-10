Стали известны участники топ-турнира IEM Cologne 2024 по CS2 с призовым фондом $ 1 млн

Турнирный оператор ESL представил список команд, которые выступят на международном чемпионате IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Всего в рамках соревнования в Германии выступят 24 команды. Восемь команд получили прямые приглашения сразу во второй этап турнира, а остальные коллективы сразятся в первой стадии под названием play-in, откуда дальше пройдут только восемь лучших составов.
Команды, приглашённые в первую стадию
- HEROIC (Европа)
- Eternal Fire (Турция)
- Team Falcons (Дания)
- Complexity Gaming (США)
- 9z Team (Южная Америка)
- The MongolZ (Монголия)
- FlyQuest (Австралия)
- Team Liquid (Северная Америка)
- Imperial Esports (Бразилия)
- FURIA Esports (Бразилия)
- BIG (Германия)
- BetBoom Team (Россия)
- paiN Gaming (Бразилия)
- MIBR (Бразилия)
- SAW (Португалия)
- Победитель немецкой квалификации
Команды, приглашённые во вторую стадию
- Team Spirit (Россия)
- FaZe Clan (Европа)
- MOUZ (Европа)
- G2 Esports (Европа)
- Team Vitality (Европа)
- Natus Vincere (Украина)
- Astralis (Дания)
- Virtus.pro (Россия)
Чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках турнира 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.