Стали известны участники топ-турнира IEM Cologne 2024 по CS2 с призовым фондом $ 1 млн

Турнирный оператор ESL представил список команд, которые выступят на международном чемпионате IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Всего в рамках соревнования в Германии выступят 24 команды. Восемь команд получили прямые приглашения сразу во второй этап турнира, а остальные коллективы сразятся в первой стадии под названием play-in, откуда дальше пройдут только восемь лучших составов.

Команды, приглашённые в первую стадию

HEROIC (Европа)

Eternal Fire (Турция)

Team Falcons (Дания)

Complexity Gaming (США)

9z Team (Южная Америка)

The MongolZ (Монголия)

FlyQuest (Австралия)

Team Liquid (Северная Америка)

Imperial Esports (Бразилия)

FURIA Esports (Бразилия)

BIG (Германия)

BetBoom Team (Россия)

paiN Gaming (Бразилия)

MIBR (Бразилия)

SAW (Португалия)

Победитель немецкой квалификации

Команды, приглашённые во вторую стадию

Team Spirit (Россия)

FaZe Clan (Европа)

MOUZ (Европа)

G2 Esports (Европа)

Team Vitality (Европа)

Natus Vincere (Украина)

Astralis (Дания)

Virtus.pro (Россия)

Чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках турнира 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.