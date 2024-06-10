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Кто играет на IEM Cologne 2024 по КС2

Стали известны участники топ-турнира IEM Cologne 2024 по CS2 с призовым фондом $ 1 млн
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Турнирный оператор ESL представил список команд, которые выступят на международном чемпионате IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Всего в рамках соревнования в Германии выступят 24 команды. Восемь команд получили прямые приглашения сразу во второй этап турнира, а остальные коллективы сразятся в первой стадии под названием play-in, откуда дальше пройдут только восемь лучших составов.

Команды, приглашённые в первую стадию

  • HEROIC (Европа)
  • Eternal Fire (Турция)
  • Team Falcons (Дания)
  • Complexity Gaming (США)
  • 9z Team (Южная Америка)
  • The MongolZ (Монголия)
  • FlyQuest (Австралия)
  • Team Liquid (Северная Америка)
  • Imperial Esports (Бразилия)
  • FURIA Esports (Бразилия)
  • BIG (Германия)
  • BetBoom Team (Россия)
  • paiN Gaming (Бразилия)
  • MIBR (Бразилия)
  • SAW (Португалия)
  • Победитель немецкой квалификации

Команды, приглашённые во вторую стадию

  • Team Spirit (Россия)
  • FaZe Clan (Европа)
  • MOUZ (Европа)
  • G2 Esports (Европа)
  • Team Vitality (Европа)
  • Natus Vincere (Украина)
  • Astralis (Дания)
  • Virtus.pro (Россия)

Чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках турнира 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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