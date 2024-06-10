Тренер состава B8 по Dota 2 покинул команду

Тренер состава B8 по Dota 2 Андрей Mag Чипенко объявил о поиске команды в роли наставника. Пост был опубликован в социальных сетях украинского специалиста.

По словам Мага, он находится в поиске коллектива в роли наставника. С предложениями он просит обращаться к нему в Discord. При этом команда B8 никак не комментировала заявление тренера. На данный момент Чипенко всё ещё числится в качестве наставника состава по «Доте».

Андрей завершил карьеру про-игрока в 2018 году. С тех пор он был наставником таких команд, как Natus Vincere, Winstrike Team и BetBoom Team. С B8 бывший киберспортсмен официально работал начиная с мая 2023 года. За это время коллектив не добился громких результатов, кроме победы на небольшом онлайн-турнире European Pro League Season 14.