Нет, в «Дэдпуле 3» точно не появится Тейлор Свифт — СМИ

Ещё до выхода первых трейлеров по Сети гуляли слухи об участии известной певицы Тейлор Свифт в «Дэдпуле 3». На это якобы намекал и исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. Похоже, Свифт действительно не стоит ждать в картине.

Такой информацией поделилось издание Entertainment Weekly, ссылаясь на свои источники. Фанаты надеялись, что певица сыграет Леди Дэдпул, которую, кстати, обнаружили в последнем проморолике.

«Дэдпул 3» расскажет о том, как Дэдпул будет вынужден спасти киновселенную Marvel. Для этого он заручится помощью Росомахи, образ которого вновь воплотит Хью Джекман. К своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие.

Лента должна выйти в прокат 26 июля.