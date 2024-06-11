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Вышел первый отрывок фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Вышел первый отрывок фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»
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Netflix поделился первым отрывком из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Во фрагменте главный герой Аксель Фоули и персонаж Джозеф Гордон-Левитт в процессе погони решают сесть на вертолёт, чтобы улететь на нём.

Проблема в этом лишь одна — оба не умеют управлять вертолётом, из-за чего возникает комичная ситуация.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События четвёртой части серии развернутся в наши дни. По сюжету герой Мёрфи вновь прибывает в Калифорнию, где его напарником становится полицейский средних лет — его сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Вместе со старыми знакомыми — Уильямом «Билли» Роузвудом и Джоном Флинтом — они должны раскрыть новый большой заговор, угрожающий в том числе дочери знаменитого полицейского.

Премьера ленты состоится 3 июля на Netflix.

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