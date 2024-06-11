Остин Батлер отреагировал на слухи о своём участии в новых «Пиратах Карибского моря»

В интервью изданию ETOnline актёр Остин Батлер отреагировал на слухи по поводу своего участия в перезапуске «Пиратов Карибского моря». По словам актёра, он понятия не имеет, о чём все говорят, но мельком видел информацию.

Батлер отметил, что если бы ему и выпал шанс принять участие во франшизе, то он бы сделал это очень трепетно и аккуратно, поскольку построенная Джонни Деппом и создателями вселенная слишком ценна и важна для фанатов.

Я правда ни о чём этом не слышал, но мне нравятся «Пираты Карибского моря». Они напоминают мне детство, когда было много плакатов и костюмов по франшизе. Это грандиозные фильмы. Мне очень понравилась работа Джонни Деппа.

По некоторым слухам, Батлер претендует на одну из главных ролей вместе с Марго Робби. Пока что это лишь на уровне слухов.