Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки финального сезона сериала «Кобра Кай»

Завершились съёмки финального сезона сериала «Кобра Кай»
Комментарии

Подошёл к концу съёмочный процесс шестого, финального сезона сериала «Кобра Кай». Выход последнего сезона разделят на три части.

Первая часть сезона выйдет 18 июля, вторую выпустят 28 ноября, а третью — в 2025 году, точной даты пока нет.

Шестой сезон «Кобры Кай» станет финалом всей саги, которая длится более 38 лет, начавшись с культовой картины «Каратэ-пацан».

Самый первый «Каратэ-пацан» вышел в прокат в 1984 году, он оказался коммерчески успешным, и в результате было снято три продолжения. Перезагрузка состоялась в 2010-м с премьерой фильма, где главные роли исполнили Джейден Смит и Джеки Чан. В 2018-м франшиза трансформировалась в сериал. В нём история развивается спустя 34 года после событий первой картины.

Материалы по теме
«Плохие парни до конца»: эталонный летний блокбастер с Уиллом Смитом
«Плохие парни до конца»: эталонный летний блокбастер с Уиллом Смитом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android