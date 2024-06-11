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Появились слухи о релизе ремейка Metal Gear Solid 3 в ноябре

Появились слухи о релизе ремейка Metal Gear Solid 3 в ноябре
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Магазин GameStop сделал публикацию, в которой сообщил, что релиз ремейка Metal Gear Solid 3 состоится 17 ноября. Konami не раскрыла точную дату выхода экшена даже на презентации Xbox, а вот GameStop, похоже, сделал это без особых проблем.

После выхода поста его тут же удалили. Геймеры заподозрили неладное, поскольку 17 ноября — воскресенье. В такой день вряд ли выпустят крупный релиз, однако подобное практикует Nintendo. Вероятно, GameStop указал одну из рассматриваемых дат выхода.

Официально же тайтл выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, но точной даты у него пока нет.

Ремейк Metal Gear Solid 3 сохранит черты оригинала, однако предложит геймерам современную графику, анимации, обновлённые модели и многое другое.

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