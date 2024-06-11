В Техасе арестовали Оптимуса Прайма за кражу автомобиля

И нет, заголовок этой новости не шуточный. По информации издания Deadline, полиция Остина остановила мужчину и арестовала его по обвинению в угоне. Преступником оказался 37-летний Оптимус Прайм Блейкли.

Какой именно автомобиль украл Блейкли, не сообщается. Вероятно, это могла быть красно-синяя фура с языками пламени. Ещё Deadline оставили забавную цитату лидера автоботов из франшизы «Трансформеры».

Иногда даже самые мудрые люди или машины могут совершить ошибку.

После задержания злоумышленника доставили в тюрьму. Он заплатил залог в размере $ 8 тыс., после чего его опустили. Судьба угнанного автомобиля неизвестна. Вероятно, после проверки полиция попытается определить его владельца и вернуть собственность.