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В Техасе арестовали Оптимуса Прайма за кражу автомобиля

В Техасе арестовали Оптимуса Прайма за кражу автомобиля
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И нет, заголовок этой новости не шуточный. По информации издания Deadline, полиция Остина остановила мужчину и арестовала его по обвинению в угоне. Преступником оказался 37-летний Оптимус Прайм Блейкли.

Какой именно автомобиль украл Блейкли, не сообщается. Вероятно, это могла быть красно-синяя фура с языками пламени. Ещё Deadline оставили забавную цитату лидера автоботов из франшизы «Трансформеры».

Иногда даже самые мудрые люди или машины могут совершить ошибку.

После задержания злоумышленника доставили в тюрьму. Он заплатил залог в размере $ 8 тыс., после чего его опустили. Судьба угнанного автомобиля неизвестна. Вероятно, после проверки полиция попытается определить его владельца и вернуть собственность.

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