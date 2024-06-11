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Эксперт дал полезные советы на случай потери смартфона

Эксперт дал полезные советы на случай потери смартфона
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Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал, как следует вести себя в случае потери смартфона во время отпуска или какого-либо путешествия.

По словам Морева, самое главное, что нужно сделать, — удалённо заблокировать гаджет. Такая функция есть у большинства современных смартфонов. Она позволит обезопасить личные данные.

Первое, что нужно сделать при утере смартфона, это заблокировать его удалённо. Большинство современных телефонов имеют функции для удалённого блокирования и стирания данных. Для поиска гаджета используйте сервис «Найти устройство», а для блокировки воспользуйтесь другим доверенным устройством или официальным сайтом производителя смартфона.

После потери гаджета стоит сообщить об этом своему оператору связи. Ещё эксперт посоветовал проверить учётные записи на предмет несанкционированного доступа и изменить пароли для всех ключевых сервисов.

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