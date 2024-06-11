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МТС начнёт поэтапно отключать в России устаревшую сеть 3G

МТС начнёт поэтапно отключать в России устаревшую сеть 3G
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По данным ТАСС, сотовый оператор МТС приступил к поэтапному отключению в России сетей мобильной связи стандарта 3G и переводу высвободившихся частот в стандарт 4G.

В сообщении от МТС сказано, что переход от устаревшего 3G на 4G позволит абонентам увеличить скорость мобильного интернета от 10% до 30%.

МТС приступает к поэтапному отключению в России сетей мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS) и переводу высвободившихся частот в современный стандарт 4G (LTE), что даст абонентам увеличение скорости мобильного интернета от 10% до 30%.

С 20 июня компания полностью прекратит использование 3G в Угличе Ярославской области, а в течение 2025 года отказ от технологии произойдёт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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