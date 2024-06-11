Вышел трейлер фильма «Мадам Клико» — премьера в России 18 июля

Кинокомпания Global Film опубликовала трейлер фильма «Мадам Клико». В ролике показали главных героев и различные события.

Сюжет расскажет о Барбаре-Николь Клико, которая наслаждалась беззаботной жизнью после свадьбы. Но когда она потеряла любимого мужа, ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. В итоге женщина построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой ещё при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почётным гостем каждого светского раута.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

В ленте снялись Хейли Беннетт, Сэм Райли, Том Стёрридж, Наташа О’Кифф, Фиби Николлс и другие. Режиссёром выступил Томас К.Нэппер.

Премьера фильма в России состоится 18 июля.