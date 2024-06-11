Состоялась премьера докфильма «Зураб» про жизнь скульптора Зураба Церетели

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил о выходе документального фильма «Зураб», посвящённого 90-летию знаменитого скульптора и художника Зураба Церетели. Продолжительность ленты составляет 1 час и 13 минут, режиссёром выступил Ашот Геворкян.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.

Документальный фильм «Зураб» рассказывает историю становления знаменитого основателя первого Музея современного искусства в России. В проект вошли уникальные архивные кадры, которые воссоздают жизнь Зураба Церетели и «помогают почувствовать дух разных эпох, которые вошли в его творчество».

В дальнейшем «Зураб» также станет доступен к просмотру на платформе RUTUBE на полностью бесплатной основе.