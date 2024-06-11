Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялась премьера докфильма «Зураб» про жизнь скульптора Зураба Церетели

Состоялась премьера докфильма «Зураб» про жизнь скульптора Зураба Церетели
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил о выходе документального фильма «Зураб», посвящённого 90-летию знаменитого скульптора и художника Зураба Церетели. Продолжительность ленты составляет 1 час и 13 минут, режиссёром выступил Ашот Геворкян.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.

Документальный фильм «Зураб» рассказывает историю становления знаменитого основателя первого Музея современного искусства в России. В проект вошли уникальные архивные кадры, которые воссоздают жизнь Зураба Церетели и «помогают почувствовать дух разных эпох, которые вошли в его творчество».

В дальнейшем «Зураб» также станет доступен к просмотру на платформе RUTUBE на полностью бесплатной основе.

Материалы по теме
Вышел трейлер фильма «Мадам Клико» — премьера в России 18 июля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android