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Вышел трейлер драмы «Мужское слово» с Павлом Прилучным — премьера 26 сентября

Вышел трейлер драмы «Мужское слово» с Павлом Прилучным — премьера 26 сентября
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«Кинокомпания братьев Андреасян» и «Атмосфера кино» представили первый трейлер драмы «Мужское слово». Картина с Павлом Прилучным («Ёлки-иголки») и Марком Андреасяном («Трепачи») в главных ролях выйдет в кинотеатрах России 26 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

«Мужское слово» расскажет основанную на реальных событиях историю героя по имени Андрей, чей 10-летний сын Илья впадает в кому. Однажды лечащий врач сообщает, что мальчика придётся отключать от аппарата подержания жизнедеятельности – таков закон. Андрей всеми силами пытается убедить врачей продлить процедуру, однако ему в этом категорически отказывают. Тогда он идёт на крайние меры – баррикадирует дверь и, угрожая ружьём, захватывает в заложники врача и медсестру.

Режиссёром картины выступит Сарик Андреасян, известный по «Защитникам». Сценарий написал Сергей Волков («Янычар»).

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