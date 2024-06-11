Глава HBO рассказал, почему третий сезон «Эйфории» задерживается

Глава холдинга HBO Кейси Блойс дал небольшое интервью изданию Variety в честь расширения онлайн-кинотеатра Max. В нём топ-менеджер поделился новыми деталями третьего сезона «Эйфории», который недавно отложили на неопределённый срок.

Как рассказал Блойс, перенос продолжения во многом связан с амбициями Сэма Левинсона, создателя шоу. В третьем сезоне герои повзрослеют и закончат старшую школу, что сильно повлияет на тон всего сериала. Именно поэтому Левинсону потребовалось больше времени на написание сценария.

Сэм Левинсон больше не хочет, чтобы события «Эйфории» происходили в старшей школе. В ней всё началось, и тогда это имело смысл. И когда вы избавляетесь от прежнего места действия, возникает много вопросов о том, где развернутся события продолжения, как далеко в будущем это будет происходить и так далее. Но я думаю, что Сэм уже знает, о чём будет третий сезон, и сейчас очень занят сценарием.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие актёры. Третий сезон изначально был запланирован к выходу в 2025 году, однако его премьера наверняка состоится позже.