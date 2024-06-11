Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джонни Депп выиграл борьбу за роль в «Эдварде Руки-ножницы» у Тома Круза и Майкла Джексона

Джонни Депп выиграл борьбу за роль в «Эдварде Руки-ножницы» у Тома Круза и Майкла Джексона
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный актёр Джонни Депп в предстоящем документальном фильме о Тие Бёртоне рассказал о съёмках в фильме «Эдвард Руки-ножницы», где сыграл главную роль.

По его словам, за право сыграть в творении Бёртона с ним боролись такие известные актёры, как Том Круз и Том Хэнкс, а ещё одним претендентом на роль был музыкант Майкл Джексон.

Депп также отметил, что в то время был заложником одной роли из-за популярности сериала «Джамп-стрит, 21» и пытался избавить от этого.

Честно говоря, последние два года я делал всё, чтобы меня уволили. И когда появился сценарий «Эдварда», я был готов пройти через всё, чтобы проникнуть в его суть и стать этим персонажем. Повествование был прекрасным, герой — тоже, и мне эмоционально привлекло то, как Эдвард похож на меня.
Материалы по теме
«Нормальным людям это надоело»: Джонни Депп — про современный Голливуд и кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android