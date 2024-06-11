Пятый сезон сериала «Пацаны» станет последним

Создатель супергеройского сериала «Пацаны» Эрик Крипке заявил, что пятый сезон станет последним для шоу.

Примечательно, что ещё несколько дней назад шоураннер отказывался делать однозначные прогнозы и заявлял, что »Пацанов» вполне могут продлить ещё на несколько сезонов.

За всю историю человечества никто так не ошибался, как я, когда говорил, сколько сезонов будет идти это шоу.

Фото: Эрик Крипке в X (ранее Twitter)

Ранее Крипке также заявлял, что уже знает, чем завершится сериал. При этом он отмечал, что не знает, сколько сезонов ему понадобится, чтобы подвести сюжет к концовке.

Четвёртый (предпоследний) сезон «Пацанов» выходит 13 июня. Уже ознакомившиеся с продолжением эксперты высоко оценили шоу, но отметили, что новый сезон стал слабейшим из всех.