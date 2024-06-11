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Сериал «Пацаны» завершится после пяти сезонов

Пятый сезон сериала «Пацаны» станет последним
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Создатель супергеройского сериала «Пацаны» Эрик Крипке заявил, что пятый сезон станет последним для шоу.

Примечательно, что ещё несколько дней назад шоураннер отказывался делать однозначные прогнозы и заявлял, что »Пацанов» вполне могут продлить ещё на несколько сезонов.

За всю историю человечества никто так не ошибался, как я, когда говорил, сколько сезонов будет идти это шоу.

Фото: Эрик Крипке в X (ранее Twitter)

Ранее Крипке также заявлял, что уже знает, чем завершится сериал. При этом он отмечал, что не знает, сколько сезонов ему понадобится, чтобы подвести сюжет к концовке.

Четвёртый (предпоследний) сезон «Пацанов» выходит 13 июня. Уже ознакомившиеся с продолжением эксперты высоко оценили шоу, но отметили, что новый сезон стал слабейшим из всех.

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