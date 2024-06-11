Премьера сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом состоится в сентябре

Глава HBO по контенту Кейси Блойс раскрыл дату выхода предстоящего сериала «Пингвин» об одноимённом суперзлодее из вселенной Бэтмена.

Восьмисерийное шоу начнёт выходить на HBO и Max в сентябре этого года, главную роль вновь сыграет Колин Фаррелл.

Сериал станет спин-оффом «Бэтмена» 2022 года с Робертом Паттинсоном, события развернутся через неделю после финала фильма. «Пингвин» расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении о происходящем.

Помимо Фаррелла, в сериале сыграют Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит), Майкл Келли (»Иллюзия обмана») и другие.

Сам исполнитель главной роли назвал сериал невероятно мрачным и жестоким.