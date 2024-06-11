Появились первые кадры мультфильма по «Властелину колец» в аниме-стиле

Авторы предстоящего мультфильма «Властелин колец: Война рохиррим» из Warner Bros. и New Line Cinema показали дебютные кадры из своей полнометражки в аниме-стиле.

События картины развернутся за 260 лет до начала оригинальной трилогии «Властелина Колец» — аниме расскажет о девятом короле Рохане Хельмуте Молоторуком и обороне крепости Хорнбург в Хельмовой Пади.

Фото: Warner Bros. Animation

На первом кадре (фото выше) можно увидеть короля Рохана в окружении членов своей семьи. На втором — его дочь Хера, которая будет помогать отцу защитить народ с мечом в руках.

Фото: Warner Bros. Animation

Ещё один кадр посвящён, вероятно, жестокому вождю дунландцев Вульфу.

Фото: Warner Bros. Animation

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится 13 декабря 2024 года. Режиссёром «Войны рохиррим» стал культовый аниматор Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах», «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос»).