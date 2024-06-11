Три киберспортсмена из BetBoom Team вошли в пятёрку лучших игроков Европы в Dota 2 по MMR

Три представителя состава BetBoom Team по Dota 2 вошли в пятёрку лучших игроков по MMR в европейском матчмейкинге игры. Информация взята из таблицы от лидеров Valve.

Так, вторую строчку в списке лидеров занял мидер ростера Данил gpk Скутин, на четвёртом месте расположился игрок поддержки Виталий Save- Мельник, а пятёрку лучших замкнул Егор Nightfall Григоренко, выступающий на первой позиции.

10 лучших игроков Европы по MMR Фото: Valve

Стоит отметить, что больше ни один коллектив в мире таким результатом похвастаться не может. Не считая игроков BetBoom Team, в топ-10 Европы входят киберспортсмены из разных команд.

Что касается остальных представителей российского коллектива, Александр TORONTOTOKYO Хертек занимает 82-ю строчку в перечне сильнейших исполнителей региона, а Матвей MieRo Васюнин на текущий момент находится на 117-м месте.