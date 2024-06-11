Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Три киберспортсмена из BetBoom Team вошли в пятёрку лучших игроков Европы в Dota 2 по MMR

Три киберспортсмена из BetBoom Team вошли в пятёрку лучших игроков Европы в Dota 2 по MMR
Аудио-версия:
Комментарии

Три представителя состава BetBoom Team по Dota 2 вошли в пятёрку лучших игроков по MMR в европейском матчмейкинге игры. Информация взята из таблицы от лидеров Valve.

Так, вторую строчку в списке лидеров занял мидер ростера Данил gpk Скутин, на четвёртом месте расположился игрок поддержки Виталий Save- Мельник, а пятёрку лучших замкнул Егор Nightfall Григоренко, выступающий на первой позиции.

10 лучших игроков Европы по MMR

10 лучших игроков Европы по MMR

Фото: Valve

Стоит отметить, что больше ни один коллектив в мире таким результатом похвастаться не может. Не считая игроков BetBoom Team, в топ-10 Европы входят киберспортсмены из разных команд.

Что касается остальных представителей российского коллектива, Александр TORONTOTOKYO Хертек занимает 82-ю строчку в перечне сильнейших исполнителей региона, а Матвей MieRo Васюнин на текущий момент находится на 117-м месте.

Материалы по теме
Team Spirit и BetBoom Team получили прямые приглашения на The International 2024
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android