«Мы постараемся победить»: Антон dyrachyo Шкредов — о Gaimin Gladiators на Riyadh Masters

Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов из состава Gaimin Gladiators по Dota 2 высказался о выступлении своей команды на Riyadh Masters 2023, а также поделился ожиданиями от игры на турнире в этом году.

Говоря о Riyadh Masters 2023, Антон признался, что четвёртое место — это не тот результат, на который состав Gaimin Gladiators рассчитывал, даже несмотря на все сложности:

В прошлом году нам определённо было очень трудно, потому что мне нужно было сделать визу для The International, и мы не тренировались. Также на тот момент мы выиграли уже пять турниров подряд, поэтому у нас не было времени на то, чтобы отдохнуть. Мы не готовились к тому чемпионату, у нас были проблемы в течение всего ивента. Но мы всё равно попали в топ-4. Не тот результат, на который мы рассчитывали. Это был первый турнир, где мы проиграли после нашей серии побед.

Что касается Riyadh Masters 2024, на этот раз «Гладиаторы» настроены на первое место:

Надеюсь, в этом году мы выступим лучше. Мы будем более сфокусированы. Мы хотим уделить больше внимания этому соревнованию. Мы постараемся победить. Надеюсь, турнир пройдёт так же хорошо, как и в прошлом году. Может, даже лучше. Я с нетерпением жду возможности сыграть на чемпионате в Саудовской Аравии. Спасибо всем, кто приедет нас поддержать.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн.