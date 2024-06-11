Уже 13 июня в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video состоится премьера четвёртого сезона сериала. Продолжение расскажет о событиях после финала третьего сезона: сюжет продолжения развернётся через месяц после концовки «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

Так, первые три эпизода выйдут 13 июня, а следующие серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Финал состоится 18 июля. Авторы тем временем уже начали работу над пятым сезоном, который станет для супергеройского шоу финальным.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 13 июня 2-я серия 13 июня 3-я серия 13 июня 4-я серия 20 июня 5-я серия 27 июня 6-я серия 4 июля 7-я серия 11 июля 8-я серия 18 июля