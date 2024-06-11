Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»
Уже 13 июня в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video состоится премьера четвёртого сезона сериала. Продолжение расскажет о событиях после финала третьего сезона: сюжет продолжения развернётся через месяц после концовки «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.
Так, первые три эпизода выйдут 13 июня, а следующие серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Финал состоится 18 июля. Авторы тем временем уже начали работу над пятым сезоном, который станет для супергеройского шоу финальным.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 июня
|2-я серия
|13 июня
|3-я серия
|13 июня
|4-я серия
|20 июня
|5-я серия
|27 июня
|6-я серия
|4 июля
|7-я серия
|11 июля
|8-я серия
|18 июля
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