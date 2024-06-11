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Четвёртый сезон сериала Пацаны (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»
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Уже 13 июня в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video состоится премьера четвёртого сезона сериала. Продолжение расскажет о событиях после финала третьего сезона: сюжет продолжения развернётся через месяц после концовки «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

Так, первые три эпизода выйдут 13 июня, а следующие серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Финал состоится 18 июля. Авторы тем временем уже начали работу над пятым сезоном, который станет для супергеройского шоу финальным.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 июня
2-я серия13 июня
3-я серия13 июня
4-я серия20 июня
5-я серия27 июня
6-я серия4 июля
7-я серия11 июля
8-я серия18 июля
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