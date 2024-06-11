Virtus.pro подписала европейский ростер по Overwatch 2

Российский клуб Virtus.pro подписал бывший состав команды Ataraxia по игре Overwatch 2. Анонс новых представителей «медведей» состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

В ростер VP по Overwatch 2 входят киберспортсмены из таких стран, как Испания, Финляндия и Дания. Первым турниром, на котором выступит данный состав, станет FACEIT League Season 1 — EMEA Master Road to EWC. Плей-офф ивента начнётся 14 июня 2024 года.

Состав Virtus.pro по Overwatch 2

Расмус Raajaro Росвалл (танк)

Хесус Нуньес Galaa Лопез (саппорт)

Кристиан Khenail Риос (саппорт)

Пааво Sauna Ульманен (ДПС)

Никлас Шмидт sHockWave Йенсен (ДПС)

Вильями Clowd Пиккумакки (ДПС, замена)

Основная стадия турнира FACEIT League Season 1 — EMEA Master Road to EWC по Overwatch 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 14 по 23 июня 2024 года. В рамках плей-офф восемь команд сразятся за четыре слота на чемпионате Esports World Cup 2024 по данной дисциплине.