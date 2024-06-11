Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro подписала европейский ростер по Overwatch 2

Virtus.pro подписала европейский ростер по Overwatch 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российский клуб Virtus.pro подписал бывший состав команды Ataraxia по игре Overwatch 2. Анонс новых представителей «медведей» состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

В ростер VP по Overwatch 2 входят киберспортсмены из таких стран, как Испания, Финляндия и Дания. Первым турниром, на котором выступит данный состав, станет FACEIT League Season 1 — EMEA Master Road to EWC. Плей-офф ивента начнётся 14 июня 2024 года.

Состав Virtus.pro по Overwatch 2

  • Расмус Raajaro Росвалл (танк)
  • Хесус Нуньес Galaa Лопез (саппорт)
  • Кристиан Khenail Риос (саппорт)
  • Пааво Sauna Ульманен (ДПС)
  • Никлас Шмидт sHockWave Йенсен (ДПС)
  • Вильями Clowd Пиккумакки (ДПС, замена)

Основная стадия турнира FACEIT League Season 1 — EMEA Master Road to EWC по Overwatch 2 пройдёт в онлайн-формате в период с 14 по 23 июня 2024 года. В рамках плей-офф восемь команд сразятся за четыре слота на чемпионате Esports World Cup 2024 по данной дисциплине.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android