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Стали известны детали пятого, финального сезона «Пацанов»

Стали известны детали пятого, финального сезона «Пацанов»
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Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке дал небольшое интервью изданию Variety. В нём шоураннер одного из самых популярных произведений современности подтвердил, что пятый сезон действительно станет последним для проекта без каких-либо клиффхэнгеров и заделов на продолжение.

Как рассказал Крипке, они вместе с командой сценаристов уже пишут сюжет финального сезона, который вновь будет состоять из восьми эпизодов. По задумке съёмки продолжения стартуют в ноябре и продлятся примерно до лета 2025 года, а премьера последнего сезона может состояться уже в начале 2026-го.

Создатель «Пацанов» также отметил, что планирует позвать в пятый сезон некоторых крайне известных актёров. Среди них, например, звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки. Другими подробностями финала Крипке наверняка поделится уже после завершения четвёртого сезона, который стартует 13 июня.

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