Кевин Спейси задолжал миллионы долларов из-за судебных разбирательств

На этой неделе актёр Кевин Спейси принял участие в шоу «Пирс Морган без цензуры». В ходе разговора были затронуты многие аспекты из жизни знаменитости, включая подробности недавнего скандального дела в суде.

Ведущий спросил у Спейси, сколько денег на данный момент у него осталось. После этого вопроса актёр заплакал и поделился, что погряз в долгах на миллионы долларов из-за судебных разбирательств.

Видео доступно на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored. Права на видео принадлежат Пирсу Моргану.

Напомним, ещё в середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. Впервые против звезды подали иск ещё в 2017 году.