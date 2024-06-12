Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы картины «Манюня: Приключения в Москве» превысили 200 млн рублей

Сборы картины «Манюня: Приключения в Москве» превысили 200 млн рублей
Комментарии

12 июня сборы комедийной картины «Манюня: Приключения в Москве» с Евгением Петросяном превысили 200 млн рублей. Для достижения подобной планки ленте понадобилось почти две недели.

Вероятно, под конец следующей недели фильм преодолеет рубеж и в 300 млн рублей. Напомним, в актёрский состав также вошли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян и другие.

Фото: «Фонд Кино»

«Манюня: Приключения в Москве» — полнометражная картина, выступающая продолжением одноимённого сериала про советскую девочку в 1980-е. В ленте также присутствует легендарный актёр Юрий Никулин, голос и внешность которого авторы воссоздали при помощи искусственного интеллекта.

Премьера фильма «Манюня: Приключения в Москве» в кинотеатрах России состоялась 30 мая.

Материалы по теме
Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили 400 млн рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android