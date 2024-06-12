Сборы картины «Манюня: Приключения в Москве» превысили 200 млн рублей

12 июня сборы комедийной картины «Манюня: Приключения в Москве» с Евгением Петросяном превысили 200 млн рублей. Для достижения подобной планки ленте понадобилось почти две недели.

Вероятно, под конец следующей недели фильм преодолеет рубеж и в 300 млн рублей. Напомним, в актёрский состав также вошли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян и другие.

Фото: «Фонд Кино»

«Манюня: Приключения в Москве» — полнометражная картина, выступающая продолжением одноимённого сериала про советскую девочку в 1980-е. В ленте также присутствует легендарный актёр Юрий Никулин, голос и внешность которого авторы воссоздали при помощи искусственного интеллекта.

Премьера фильма «Манюня: Приключения в Москве» в кинотеатрах России состоялась 30 мая.