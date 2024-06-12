Начало «Аколита» было вдохновлено сериалом «Во все тяжкие»

Осторожно, в материале есть спойлеры к сериалу «Звёздные войны: Аколит».

Недавно шоураннер «Звёздных войн: Аколит» Лесли Хэдленд пообщалась с журналистами. В ходе разговора она рассказала, что начало шоу было вдохновлено сериалом «Во все тяжкие».

Всякий раз, когда я сажусь работать над чем-то, то думаю: «Ну, я точно не смогу превзойти этот момент, однако как мне показать его в моём шоу?»… Лучшее, что я смогла придумать, это убить героиню Керри-Энн Мосс".

Сериал «Аколит» — новым проект по вселенной «Звёздных войн» для Disney. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня.