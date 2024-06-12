Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начало «Аколита» было вдохновлено сериалом «Во все тяжкие»

Начало «Аколита» было вдохновлено сериалом «Во все тяжкие»
Комментарии
Осторожно, в материале есть спойлеры к сериалу «Звёздные войны: Аколит».

Недавно шоураннер «Звёздных войн: Аколит» Лесли Хэдленд пообщалась с журналистами. В ходе разговора она рассказала, что начало шоу было вдохновлено сериалом «Во все тяжкие».

Всякий раз, когда я сажусь работать над чем-то, то думаю: «Ну, я точно не смогу превзойти этот момент, однако как мне показать его в моём шоу?»… Лучшее, что я смогла придумать, это убить героиню Керри-Энн Мосс".

Сериал «Аколит» — новым проект по вселенной «Звёздных войн» для Disney. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня.

Материалы по теме
Сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» стартовал с 4,8 млн просмотров на Disney+
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android