В PS Store раздают сборник мини-игр для вечеринок Sportsfriends

На этой неделе в PlayStation Store стартовала раздача Sportsfriends — сборника мини-игр для вечеринок. Забрать коллекцию могут как владельцы PS4, так и PS5.

Ранее проект продавался по цене в 350 лир, однако теперь у студии-разработчицы Die Gute Fabrik больше нет возможности обеспечивать дальнейшую поддержку тайтла. Скорее всего, в ближайшем будущем Sportsfriends в принципе пропадёт из каталога цифрового магазина.

Что входит в состав Sportsfriends

Контактная игра Johann Sebastian Joust, для которой нужны контроллеры PS Move;

Спортивная игра Hokra;

Игра-дуэль в стиле Super Pole Riders;

Игра-файтинг в ретростиле BaraBariBall.

Ко всему прочему, Sportsfriends можно забрать и на ПК через Steam. До какого времени продлится акция, неизвестно.