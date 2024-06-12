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В PS Store раздают сборник мини-игр для вечеринок Sportsfriends

В PS Store раздают сборник мини-игр для вечеринок Sportsfriends
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На этой неделе в PlayStation Store стартовала раздача Sportsfriends — сборника мини-игр для вечеринок. Забрать коллекцию могут как владельцы PS4, так и PS5.

Ранее проект продавался по цене в 350 лир, однако теперь у студии-разработчицы Die Gute Fabrik больше нет возможности обеспечивать дальнейшую поддержку тайтла. Скорее всего, в ближайшем будущем Sportsfriends в принципе пропадёт из каталога цифрового магазина.

Что входит в состав Sportsfriends

  • Контактная игра Johann Sebastian Joust, для которой нужны контроллеры PS Move;
  • Спортивная игра Hokra;
  • Игра-дуэль в стиле Super Pole Riders;
  • Игра-файтинг в ретростиле BaraBariBall.

Ко всему прочему, Sportsfriends можно забрать и на ПК через Steam. До какого времени продлится акция, неизвестно.

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