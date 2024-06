65% игроков Elden Ring не смогут запустить дополнение Shadow of the Erdtree

До релиза крупного сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring остаётся чуть больше недели. Недавно разработчики тайтла раскрыли, что для запуска расширения геймерам необходимо убить необязательного босса Мога, Повелителя Крови.

Согласно статистике Steam, на данный момент противника одолели только 38,7% игроков. Данный процент на консолях и того меньше. Это значит, что запустить Shadow of the Erdtree сможет только малая часть геймеров. Скорее всего, к выходу DLC число ещё успеет вырасти.

Фото: Steam

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выходит 20 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Дополнение, как и оригинальная игра, будет официально продаваться в России — цена в российском Steam составляет 2399 рублей.