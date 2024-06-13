Стартовали съёмки второго сезона сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой

Как сообщает издание Deadline, во втором сезоне сериала «Захваченный рейс» от Apple сыграют ещё три известных актёра. Среди них Тоби Джонс («Шерлок»), Лиза Викари («Тьма») и Кристиана Пауль («Двойник»).

Съёмки второго сезона шоу тем временем уже стартовали в Великобритании. К главной роли вернётся Идрис Эльба, а продюсерский состав сериала также остался прежним. Производство продлится как минимум несколько месяцев, а само продолжение выйдет в 2025 году.

Первый сезон «Захваченного рейса» вышел в 2023 году и рассказывал историю пассажира Сэма Нельсона. Герой направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватили террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности.