В Fallout 76 вышел апдейт Skyline Valley с новой территорией, квестами и другим контентом

Bethesda выпустила крупное обновление Skyline Valley для Fallout 76. Апдейт уже доступен всем владельцам игры на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Skyline Valley — крупнейшее обновление в истории Fallout 76. Вместе с ним в сетевом экшене появилась дoлина Скайлайн с территорией национального парка Шенандоа, где можно найти новые задания, персонажей, оружие и другой контент. Геймерам также стала доступна и сюжетная ветка, посвящённая Убежищу 63 и его тайнам.

С новым патчем в Fallout 76 начался 17-й сезон под названием Pioneer Scouts с уникальными предметами и активностями. Вместе с тем разработчики внесли изменения в баланс, устранили некоторые баги и добавили новый тип гулей. Со всеми нововведениями можно ознакомиться в блоге игры в Steam.