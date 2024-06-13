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В Fallout 76 вышел апдейт Skyline Valley с новой территорией, квестами и другим контентом

В Fallout 76 вышел апдейт Skyline Valley с новой территорией, квестами и другим контентом
Аудио-версия:
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Bethesda выпустила крупное обновление Skyline Valley для Fallout 76. Апдейт уже доступен всем владельцам игры на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Skyline Valley — крупнейшее обновление в истории Fallout 76. Вместе с ним в сетевом экшене появилась дoлина Скайлайн с территорией национального парка Шенандоа, где можно найти новые задания, персонажей, оружие и другой контент. Геймерам также стала доступна и сюжетная ветка, посвящённая Убежищу 63 и его тайнам.

С новым патчем в Fallout 76 начался 17-й сезон под названием Pioneer Scouts с уникальными предметами и активностями. Вместе с тем разработчики внесли изменения в баланс, устранили некоторые баги и добавили новый тип гулей. Со всеми нововведениями можно ознакомиться в блоге игры в Steam.

Главные нововведения нового аддона в Fallout 76

Главные нововведения нового аддона в Fallout 76

Фото: Bethesda

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