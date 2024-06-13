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В Fortnite выступит легендарная группа Metallica — шоу пройдёт 22 июня

В Fortnite выступит легендарная группа Metallica — шоу пройдёт 22 июня
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Разработчики королевской битвы Fortnite из Epic Games объявили, что в игре выступит легендарная группа Metallica. Музыканты исполнят шесть своих самых популярных хитов. Концерт можно будет посмотреть шесть раз на протяжении трёх дней.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite Festival RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Расписание концентров Metallica в Fortnite

  • 22 июня — в 21:00;
  • 23 июня — в 00:00, 6:00, 17:00 и 21:00;
  • 24 июня — в 00:00.

Ко всему прочему, 13 июня в Fortnite Festival стартовал четвёртый сезон, посвящённый Metallica. За выполнение различных заданий геймеры смогут получить новую гитару, эмоции, экран загрузки и другую косметику. Также в игру добавили PvP-режим «Музыкальная битва» на 16 человек.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

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