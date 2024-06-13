Создатель Dragon Age оценил первый геймплей The Veilguard

11 июня разработчики Dragon Age: The Veilguard из BioWare показали 20 минут геймплея тайтла. После просмотра ролика о будущем проекте высказался бывший ведущий сценарист студии и один из создателей франшизы Дэвид Гейдер.

Разработчик отдельно подчеркнул, что знает о проекте не больше самих фанатов. По словам Гейдера, боевая система следующей части больше ушла в экшен-составляющую, что совершенно нормально. Также он отметил, что к выбранному художественному стилю придётся привыкать — визуал менялся от игры к игре, поэтому ничего нового в этом нет.

Было приятно увидеть Соласа и получить намёк на предстоящую историю. Мне кажется, было бы нечестно по отношению к текущей команде, если бы бывший ведущий сценарист начал рассказывать, что бы там могло быть. Некоторые вещи меняются во время производства, и они бы изменились, даже если бы я по-прежнему работал в студии.

В конце Дэвид Гейдер заявил, что сотрудники BioWare проделали отличную работу. Бывший сценарист остался полностью доволен от всего увиденного.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится осенью на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата пока не раскрывается.