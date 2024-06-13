Боевик «Парни без сахара» с Уиллом Смитом выйдет в кинотеатрах России

Как сообщает «Кинопоиск», фильм Sugar Bandits («Парни без сахара») выйдет в официальном российском прокате. Какой-либо даты выхода у ленты пока нет — съёмки фильма до сих пор не стартовали.

Будущая картина расскажет о группе ветеранов войны в Ираке, которая борется с торговлей наркотиками в Бостоне. Бывшие военные пресекают крупные сделки, уничтожая товар и забирая все деньги себе. Сценаристом фильма выступит Чак Хоган, на чьей книге и будет основана экранизация.

Отмечается, что Уилл Смит исполнит не главную, но очень важную роль в фильме. Это будет уже четвёртая работа американского актёра после скандала с пощёчиной на «Оскаре»-2022 после «Освобождения», грядущих «Славных парней 4» и продолжения зомби-боевика «Я — легенда 2».